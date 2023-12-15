Второй клубный дом «Река» в Раменках введен в эксплуатацию

Компания «Донстрой» получила разрешение на ввод в эксплуатацию второго клубного дома «Река» в Раменках. Дом находится на улице Сергея Бондарчука.

Девелопер называет проект «Река.2» камерным, «в лучших традициях статусных городских особняков». В доме 154 квартиры площадью от 57 до 305 квадратных метров. На этаже от двух до четырех квартир. Запроектированы и пентхаусы, каждый из которых занимает отдельный этаж. В ряде лотов предусмотрены камины и собственные террасы.

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Фасады дома по авторскому проекту от известного архитектора Павла Андреева выдержаны в стиле элегантной современной классики и выполнены из натурального камня. Загородную атмосферу создаст секретный двор-сад с зонами для тихого отдыха, неспешных прогулок и пространства для занятий спортом и игр с детьми.

На первом этаже расположатся коммерческие помещения. Лифты с авторским дизайном будут спускаться в двухуровневый подземный паркинг, в котором оборудована автоматическая система мойки колес. Для будущих владельцев квартир предусмотрены также индивидуальные кладовые.

Донстрой возводит второй клубный дом «Река» в рамках масштабного проекта в Раменках. Менее чем за пять лет девелопер ввел здесь в эксплуатацию более 425 тысяч квадратных метров — около 30% от запланированного объема.

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ФОТО: Пресс-служба Донстрой
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