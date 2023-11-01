Forbes опубликовал рейтинг уверенности застройщиков жилья бизнес-класса

Издание Forbes опубликовало рейтинг уверенности застройщиков жилья бизнес-класса. Эксперты проанализировали порядка 40 строительных компаний. На первом месте рейтинга уверенности застройщиков столицы в категории «Жилье бизнес-класса» указан девелопер Донстрой.

Как отмечает издание, аналитики учитывали объём строящихся проектов, выручку от продажи объектов в 2022-2023 годах и разницу в объемах продаж за первое полугодие этих лет. Помимо этого, впервые в этом году исследователи оценивали долю нераспроданных квадратных метров в строящихся проектах девелоперов. Эти данные были предоставлены аналитиками портала «ДОМ. РФ» с использованием Единой информационной системы жилищного строительства.

Согласно исследованию (это не согласно исследованию начнем сразу с годов), В 2022-2023 годах компания Донстрой суммарно ввела в эксплуатацию более 530 тыс кв. м. недвижимости. Согласно рейтингу Единого реестра застройщиков Девелопер находится в тройке лидеров по объему текущего строительства в Москве с общей площадью проектов около 2 млн кв. м. Сюда входят объекты активного строительства («Событие» и «Река» в Раменках, «Остров» в Мнёвниковской пойме, «Символ» в Лефортово) и проекты высокой стадии готовности, где завершается строительство последних корпусов («Сердце Столицы» на Шелепихинской набережной).

Помимо непосредственно ЖК и объектов социальной инфраструктуры, компания обустраивает общедоступные рекреационные пространства. Так, в проекте «Символ», Донстрой создает парк «Зеленая река» площадью 10 га, а в Раменках городской парк «Событие» - площадью 24 га.

