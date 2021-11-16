ВТБ и Сбербанк повышают ипотечные ставки
Сбербанк повысил ставки по жилищным кредитам при покупке квартир в новостройках и на вторичном рынке.
Базовая ставка по ипотеке при приобретении строящегося жилья теперь стартует от 8,8%, прибавив 0,4 п.п. При покупке готового жилья ставка начинается от 8,7% (+0,6 п.п.). С 22 ноября ставки по ипотеке повысит ВТБ, они вырастут до 9% на готовое и строящееся жилье для клиентов банка, что выше прежних значений на +0,7 п.п.
Повышение ставок по ипотечным программам банков происходит на фоне роста ключевой ставки Банка России. В конце октября регулятор в шестой раз подряд повысил это показатель, причем сразу на 0,75% - до 7,5%.
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