ВТБ и Сбербанк повышают ипотечные ставки

Базовая ставка по ипотеке при приобретении строящегося жилья теперь стартует от 8,8%, прибавив 0,4 п.п. При покупке готового жилья ставка начинается от 8,7% (+0,6 п.п.). С 22 ноября ставки по ипотеке повысит ВТБ, они вырастут до 9% на готовое и строящееся жилье для клиентов банка, что выше прежних значений на +0,7 п.п.

Повышение ставок по ипотечным программам банков происходит на фоне роста ключевой ставки Банка России. В конце октября регулятор в шестой раз подряд повысил это показатель, причем сразу на 0,75% - до 7,5%.

