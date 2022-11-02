Вице-премьер спрогнозировал рекорд по строительству жилья в России

По словам чиновника, в прошлом году было введено 92,6 млн квадратов жилья. Хуснуллин выразил уверенность, что за оставшиеся два месяца этот показатель будет превышен. Вице-премьер заверил, что это будет наилучший результат за всю историю со времен Советского Союза.

Чиновник подчеркнул, что с января по октябрь 2022 года в России построили 84,36 квадратных метров жилья, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда был поставлен текущий рекорд.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания Совета Федерации заявил о необходимости мер поддержки вторичного рынка недвижимости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

