Вице-премьер спрогнозировал рекорд по строительству жилья в России
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что по итогам текущего года может быть введено в эксплуатацию 93-95 млн квадратных метров жилого фонда, что станет новым рекордом по строительству жилых домов в России. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По словам чиновника, в прошлом году было введено 92,6 млн квадратов жилья. Хуснуллин выразил уверенность, что за оставшиеся два месяца этот показатель будет превышен. Вице-премьер заверил, что это будет наилучший результат за всю историю со времен Советского Союза.
Чиновник подчеркнул, что с января по октябрь 2022 года в России построили 84,36 квадратных метров жилья, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда был поставлен текущий рекорд.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания Совета Федерации заявил о необходимости мер поддержки вторичного рынка недвижимости. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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