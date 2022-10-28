Бочкарев: Уровень обеспеченности жильем в Москве ежегодно растет
Уровень обеспеченности жильем в Москве ежегодно растет, на сегодня он достиг уровня 22,3 кв.м на одного жителя. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«К настоящему времени общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Москвы, составляет 22,3 кв.м. Этот показатель в столице постоянно растет, что стало возможным благодаря высоким темпам строительства», — подчеркнул Бочкарев.
По словам заммэра, положительная динамика по годовому объему вводимого жилья в Москве отмечается последнее десятилетие. В частности, в 2021 году столице ввели рекордные 7,81 млн кв.м жилья, а с начала 2022 года было построено и введено в эксплуатацию более 4,9 млн кв.м. жилья.
Бочкарев пояснил, что выполнение плановых показателей по объему жилищного строительства в Москве в соответствии с федеральным проектом «Жилье» позволит уже в 2023 году увеличить показатель обеспеченности жильем в среднем на одного жителя.
Как уточнил глава Стройкомплекса, показатель обеспеченности жилья рассчитывается как отношение жилищного фонда к численности постоянного населения на конец года.
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