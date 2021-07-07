В ЖК Symphony 34 стартовали продажи

Стартовали продажи в новом жилом комплексе Symphony 34. Он будет построен в Савеловском районе, на севере Москвы неподалеку с городскими парками и креативными кластерами, сообщает MR Group.

Над архитектурой ЖК трудилась команда бюро Kleinewelt Аrchitekten, известного концептуальным подходом к проектированию. Четыре башни разной высотности образуют гармоничный ансамбль, при этом каждая обладает своим уникальным дизайном. Для отделки фасадов будут использованы оригинальные материалы, по которым и были названы корпуса: Graphite (54-этажная башня А), Silver (43-этажная башня С), Crystal (49-этажная башня В) и Sienna (36-этажная башня D).

Планировочные решения выполнены архитектурным бюро Олега Клодта, занимающегося дизайном проектов премиального и люксового сегментов. Проекты центрального лобби, лобби башен, коридоров и паркинга разработаны мастерской Jaime Beriestain Studio (работала над проектами отелей Hyatt Regency, Marriott, Waldorf Astoria и Hilton).