В ЖК Symphony 34 стартовали продажи

Стартовали продажи в новом жилом комплексе Symphony 34. Он будет построен в Савеловском районе, на севере Москвы неподалеку с городскими парками и креативными кластерами, сообщает MR Group.

Над архитектурой ЖК трудилась команда бюро Kleinewelt Аrchitekten, известного концептуальным подходом к проектированию. Четыре башни разной высотности образуют гармоничный ансамбль, при этом каждая обладает своим уникальным дизайном. Для отделки фасадов будут использованы оригинальные материалы, по которым и были названы корпуса: Graphite (54-этажная башня А), Silver (43-этажная башня С), Crystal (49-этажная башня В) и Sienna (36-этажная башня D).

Планировочные решения выполнены архитектурным бюро Олега Клодта, занимающегося дизайном проектов премиального и люксового сегментов. Проекты центрального лобби, лобби башен, коридоров и паркинга разработаны мастерской Jaime Beriestain Studio (работала над проектами отелей Hyatt Regency, Marriott, Waldorf Astoria и Hilton).

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В ЖК Symphony 34 будет 1 862 квартиры общей площадью 102 тыс. кв. метров. Стоимость квартир на старте начинается от 14,6 млн рублей. Покупателям доступна недвижимость от 38 кв.м до просторных лотов с тремя спальнями и панорамных пентхаусов. Представлены квартиры с предчистовой и чистовой отделкой.

Все необходимое для повседневной жизни расположено внутри зданий (принцип «вертикального города»). В Symphony 34 предусмотрен секретный сад, фитнес-центр, детский образовательный центр, рестораны и качественный стрит-ритейл. Неподалеку от ЖК находятся Тимирязевский, Петровский и парк «Дубки», стадион «Динамо», модные кластеры «Флакон» и «Хлебозавод».

Благоустройством территории займется бюро West8 — создатель «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге. Для жителей предусмотрен подземный паркинг и кладовые помещения.

Начало строительных работ ЖК Symphony 34 запланировано на третий квартал этого года, ввод в эксплуатацию — на второй квартал 2025-го.

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ФОТО: MR Group
ТЕГИ:Недвижимость
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