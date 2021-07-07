В июне в Москве выдано рекордное количество льготной ипотеки
В июне на покупку жилья в Москве было выдано 7 тысяч льготных ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 46,9 млрд рублей, что стало наивысшим месячным показателем с апреля 2020 года.
Самая большая активность была отмечена в последнюю неделю июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он уточнил, что за эти дни на приобретение жилья в столице было выдано 2,6 тысячи льготных ипотек на 18,1 млрд рублей.
По словам заммэра, с начала реализации госпрограммы с апреля прошлого года на покупку жилья в Москве выдано ипотечных кредитов на 480,4 млрд рублей. Ежедневно на эти цели выдается в среднем 180 ипотек по ставке 6,5%.
По мнению Ефимова, продление госпрограммы льготной ипотеки должно поддержать спрос на рынке недвижимости. Кроме того, по его словам, благодаря росту предложения «улучшатся ценовые показатели столичной недвижимости».
Москва - лидер спроса в секторе льготного ипотечного кредитования России, отметил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. По его словам, по итогам прошлого года доля Москвы в общем объёме выданных кредитов составляла 26,9%, а уже по данным на 1 июля на покупку жилья в столице приходится почти треть от всего объема выданных в стране льготных кредитов – 27,6%.
Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов рассказал, что за все время действия программы льготной ипотеки с апреля 2020 года по май 2021-го в столице зарегистрировано 71,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве с применением кредитных средств, что составляет 50,4% от общего числа оформленных ДДУ (жилой и нежилой фонды) за обозначенный период (141 670).
«Если анализировать показатели 2020 года, то максимальное снижение мы наблюдали в апреле-мае, когда в целом число сделок с недвижимостью сократилось из-за сложной эпидемиологической обстановки. При этом практически сразу после начала действия программы льготного кредитования, а также отмены режима самоизоляции рост числа регистраций возобновился», - отметил он.
В частности, в сентябре был превышен месячный порог в 6,5 тыс. регистраций кредитных сделок на первичном рынке, и он не снижался до конца года. В текущем году доля договоров участия в долевом строительстве с применением кредитов от общего числа сделок в новостройках Москвы также растет и держится в среднем на уровне в 50%.
В тройку лидеров по объемам предоставления льготных ипотечных кредитов в столице в рамках госпрограммы входят Сбербанк, банк ВТБ и Альфа Банк.
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