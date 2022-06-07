В ЖК «Селигер Сити» откроют детский сад Beksly

Девелопер подчёркивает, что сеть Beksly отдает приоритет фундаментальному дошкольному образованию, созданию билингвальной среды и разностороннему развитию личности. Занятия по английскому с детьми здесь будут проводить педагоги-носители языка. Разнообразные дополнительные занятия помогут детям лучше узнать себя, найти свои интересы и раскрыть потенциал.

В MR Group также напомнили, что в корпусе «Рембрандт» ЖК «Селигер Сити» уже открыт детский сад сети «Горница-Узорница». Компания подчёркивает, что с особым вниманием относится к потребностям детей и родителей и наличие образовательной инфраструктуры в проектах является не только важной составляющей застройки, но и принципиальным вопросом комфорта и удобства жителей.

Жилой комплекс «Селигер Сити» строится в Ильменском проезде на севере Москвы, в двух минутах от станции метро «Селигерская». Концепция проекта разработана голландским архитектурным бюро MLA+. Квартал образуют 8 домов, от малоэтажных корпусов до 160-метровых небоскребов.

В настоящее время, помимо «Селигер Сити», MR Group реализует в Москве такие проекты как: Bvlgari Hotel & Residences Moscow; штаб-квартира Яндекс; особняк «Абрикосов»; цифровой бизнес-центр iCITY; ЖК «Павелецкая Сити»; City Bay; «Фили Сити»; D1; «Метрополия»; Hide; Symphony 34; MOD; «Эко Видное 2.0»; SLAVA; Noble и Famous и другие. Компания успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России.

