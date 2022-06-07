В ЖК «Селигер Сити» откроют детский сад Beksly
В жилом комплексе «Селигер Сити» на севере Москвы завершается строительство детского дошкольного учреждения. Детский сад под брендом Beksly откроется осенью 2022 года в корпусе «Репин». Как сообщили в компании MR Group, которая реализует проект, площадь детского сада составит около 700 кв.м. Безопасная и экологичная инфраструктура здания рассчитана на 75 воспитанников.
В компании делают акцент на том, что помещения дошкольного учреждения и зоны прогулок оборудованы с применением самых современных технологий безопасности. Например, в группах установлены камеры для онлайн-трансляций, которые родители могут смотреть в любое время. На территории садика обустроены комфортные и безопасные площадки для подвижных игр и развлечений детей. Особое внимание уделяется заботе о здоровье воспитанников. Пятиразовое питание, обогащенное овощами и фруктами в любое время года, обеспечивает сеть «ВкусВилл».
Девелопер подчёркивает, что сеть Beksly отдает приоритет фундаментальному дошкольному образованию, созданию билингвальной среды и разностороннему развитию личности. Занятия по английскому с детьми здесь будут проводить педагоги-носители языка. Разнообразные дополнительные занятия помогут детям лучше узнать себя, найти свои интересы и раскрыть потенциал.
В MR Group также напомнили, что в корпусе «Рембрандт» ЖК «Селигер Сити» уже открыт детский сад сети «Горница-Узорница». Компания подчёркивает, что с особым вниманием относится к потребностям детей и родителей и наличие образовательной инфраструктуры в проектах является не только важной составляющей застройки, но и принципиальным вопросом комфорта и удобства жителей.
Жилой комплекс «Селигер Сити» строится в Ильменском проезде на севере Москвы, в двух минутах от станции метро «Селигерская». Концепция проекта разработана голландским архитектурным бюро MLA+. Квартал образуют 8 домов, от малоэтажных корпусов до 160-метровых небоскребов.
В настоящее время, помимо «Селигер Сити», MR Group реализует в Москве такие проекты как: Bvlgari Hotel & Residences Moscow; штаб-квартира Яндекс; особняк «Абрикосов»; цифровой бизнес-центр iCITY; ЖК «Павелецкая Сити»; City Bay; «Фили Сити»; D1; «Метрополия»; Hide; Symphony 34; MOD; «Эко Видное 2.0»; SLAVA; Noble и Famous и другие. Компания успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России.
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