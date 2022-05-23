Ипотечные ставки от 0,1% - в жилых комплексах MR Group
Банк ВТБ и девелопер MR Group улучшили условия по ипотечным программам. Минимальная ставка в рамках новой субсидированной программы с господдержкой – от 0,1% на весь срок кредитования. Срок действия программы - до 30 лет. Предложение действует для всех покупателей недвижимости в жилых комплексах бизнес-класса «Селигер Сити» (3 очередь), «Павелецкая Сити»*, City Bay, D1 и в проектах премиум-класса Hide, Symphony 34, MOD, Famous, а также в клубном доме Noble (ЖК Filicity).
Специальные ставки действительны при минимальном размере первоначального взноса 15% от стоимости жилья.
MR Group успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России. Входит в число лидеров рынка по уровню цифровизации и инноваций в своих проектах, активно развивает направления трейд-ин и ЗПИФ. Портфель компании — это 52 объекта общей площадью 9,5 миллионов кв. м. в Москве, Московской области и Сочи. По итогам 2021 года компания MR Group побила свой абсолютный рекорд по продажам, реализовав недвижимости более чем на 115 млрд рублей.
В настоящее время в Москве компанией реализуются проекты Bvlgari Hotel & Residences Moscow, штаб-квартира Яндекс, особняк «Абрикосов», цифровой бизнес-центр iCITY, ЖК «Павелецкая Сити», City Bay, «Фили Сити», «Селигер Сити», D1, «Метрополия», Hide, Symphony 34, MOD, «Эко Видное 2.0», SLAVA, Noble и Famous и др.
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