В Зеленограде на торги выставили земельный участок под научно-производственный комплекс

В Зеленограде торги выставлен земельный участок площадью около семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, предприниматели приглашаются к участию в аукционе на право аренды земельного участка площадью около 7 тысяч квадратных метров в районе Крюково в Зеленограде.

«С победителем будет заключено арендное соглашения сроком на семь лет и четыре месяца. Он сможет построить на участке здание научно-производственного назначения с подземным паркингом, а затем выкупить участок по преимущественному праву», – рассказал Щербаков.

Земельный участок находится на Заводской улице рядом с железной дорогой и станцией «Крюково». Суммарная площадь будущего научно-производственного центра может достигать 14,3 тысячи квадратных метров, а высота – восьми этажей. Возможность приобрести участок по исключительному праву победитель торгов получит после того, как здание будет построено, введено в эксплуатацию и оформлено в собственность.

Торги пройдут 17 августа в электронной форме. Подать заявку на участие в аукционе можно до 14 августа. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

