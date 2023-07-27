В Зеленограде на торги выставили земельный участок под научно-производственный комплекс
В Зеленограде торги выставлен земельный участок площадью около семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, предприниматели приглашаются к участию в аукционе на право аренды земельного участка площадью около 7 тысяч квадратных метров в районе Крюково в Зеленограде.
«С победителем будет заключено арендное соглашения сроком на семь лет и четыре месяца. Он сможет построить на участке здание научно-производственного назначения с подземным паркингом, а затем выкупить участок по преимущественному праву», – рассказал Щербаков.
Земельный участок находится на Заводской улице рядом с железной дорогой и станцией «Крюково». Суммарная площадь будущего научно-производственного центра может достигать 14,3 тысячи квадратных метров, а высота – восьми этажей. Возможность приобрести участок по исключительному праву победитель торгов получит после того, как здание будет построено, введено в эксплуатацию и оформлено в собственность.
Торги пройдут 17 августа в электронной форме. Подать заявку на участие в аукционе можно до 14 августа. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генсек ООН подтвердил приверженность организации меморандуму по экспорту российского зерна
- Опрос: Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта
- SpaceX за минуту до старта отменила запуск ракеты Falcon Heavy со спутником Jupiter 3
- Украине предрекли потерю поддержки США после ухода Байдена
- Рогов сообщил о ротации ВСУ на Запорожском направлении
- На 61-м году жизни скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
- Банк БРИКС отказался инвестировать в Россию из-за санкций
- В Москве может быть побит рекорд месячного количества осадков
- «Известия»: Россияне продают запасы валюты из-за ослабления рубля
- СМИ: Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru