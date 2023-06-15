В Тверском районе Москвы освободили здание от незаконной пристройки

Госинспекция по недвижимости освободила здание недалеко от станции метро «Цветной бульвар» от незаконной пристройки. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Здание расположено по адресу: Цветной бульвар, дом 19, строение 4.

Пристройка была площадью 40,5 кв. м., которую собственник использовал под хозяйственные нужды, при этом у него отсутствовали разрешительные документы, земельный участок под строительство не предоставлялся.

«Объект на государственный кадастровый учет и технический учеты не поставлен, права собственности на пристройку не оформлены», - отметил Бобров.

В итоге сотрудники ведомства демонтировали самострой, а зданию вернули первоначальный вид.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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