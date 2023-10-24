В центре Москвы построят 180 квадратных метров жилья по программе реновации

В Центральном административном округе (ЦАО) Москвы в стадии строительства и проектирования находятся 13 домов по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Центр Москвы наравне с другими округами столицы активно реализует переселение жителей из старых домов в новостройки по программе реновации. Сегодня в стадии строительства находятся пять домов площадью 62,5 тысяч квадратных метров, а еще восемь домов на 117,8 тысяч «квадратов» проектируют», - сообщил Андрей Бочкарёв.

Заместитель мэра уточнил, что после ввода домов в эксплуатацию к переезду смогут приступить свыше 6 тысяч человек.

«Сейчас в округе заселяется пять новостроек. Жители 33 домов находятся в процессе переезда или уже отметили новоселье», – уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что первый этап программы, реализуемый до конца 2024 года, в округе выполнен на 60%, а в Таганском районе полностью завершен.

