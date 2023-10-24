В центре Москвы построят 180 квадратных метров жилья по программе реновации
В Центральном административном округе (ЦАО) Москвы в стадии строительства и проектирования находятся 13 домов по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Центр Москвы наравне с другими округами столицы активно реализует переселение жителей из старых домов в новостройки по программе реновации. Сегодня в стадии строительства находятся пять домов площадью 62,5 тысяч квадратных метров, а еще восемь домов на 117,8 тысяч «квадратов» проектируют», - сообщил Андрей Бочкарёв.
Заместитель мэра уточнил, что после ввода домов в эксплуатацию к переезду смогут приступить свыше 6 тысяч человек.
«Сейчас в округе заселяется пять новостроек. Жители 33 домов находятся в процессе переезда или уже отметили новоселье», – уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Он добавил, что первый этап программы, реализуемый до конца 2024 года, в округе выполнен на 60%, а в Таганском районе полностью завершен.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru