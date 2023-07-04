В СВАО до конца года начнут переселять в новостройки почти две тысячи человек
4 июля 202316:41
До конца текущего года в Северо-Восточном округе Москвы планируется начать переселение 1900 человек, сообщил руководитель департамента Москвы Рафик Загрутдинов.
Он добавил, что в 2023 году готовы шесть новостроек на 1200 квартир.
С начала старта программы в округе уже сданы в эксплуатацию 33 дома, рассчитанные на более чем 5,5 тысяч квартир. В них переехали около десяти тысяч человек. Всего в округе новое жилье по реновации получат жители из 499 домов жилой площадью около полутора миллионов кадратных метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru