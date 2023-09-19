В столичных Кузьминках в следующем году введут дом по программе реновации

В Москве в районе Кузьминки в 2024 году введут в эксплуатацию дом для переселения граждан в рамках программы реновации, рассказал исполняющий обязанности главы Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних перегородок, черновая отделка и монтаж фасадов здания. Новостройка возводится на месте первой снесенной в районе пятиэтажки. Ее жильцы получили новые квартиры в том же районе», - отметил он.

В жилом доме предусмотрены 147 квартир, две из них будут оборудованы для маломобильных граждан. В квартирах будет выполнена улучшенная отделка, также будущим жильцам будет доступна подземная парковка на 24 места и четыре лифта. На первом этаже разместятся коммерческие и социальные объекты.

Территорию у дома благоустроят и озеленят, жители смогут пользоваться спортивными и детскими площадками. Вход в здание сделают удобным для всех жильцов, включая маломобильных граждан и родителей с колясками.

