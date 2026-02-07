В столичном районе Восточный появится новый дом по программе реновации
Согласован проект жилого дома для реализации программы реновации в районе Восточный на территории Восточного административного округа Москвы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Здание возведут по адресу: улица 9 Мая, владение 24.
«Согласно проекту, новостройка из одной жилой секции появится на земельном участке площадью около 3,9 тысячи квадратных метров. В ней запроектировано 152 квартиры общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров», – рассказал Щербаков.
По его словам, проект прошёл тщательную проверку на соответствие современным нормам пожарной безопасности. В частности, все помещения, в том числе квартиры, оборудуют автоматическими системами противопожарной сигнализации. Помимо этого, в доме предусмотрена незадымляемая лестничная клетка, а лифтовый холл будет отделен от квартир противопожарными дверями.
Первый этаж здания отведён для размещения объектов общественного назначения. Во входной группе жилой части предусмотрены просторный вестибюль, колясочная и комната консьержа. В местах общего пользования создадут безбарьерную среду для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.
По окончанию строительства, во дворе дома появятся пешеходные дорожки, пространство для спокойного отдыха, а также детская и спортивная площадки.
