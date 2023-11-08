В Северо-западном округе Москвы строятся и проектируются 34 жилых дома

В Северо-западном административном округе Москвы по программе реновации строятся и проектируются 34 жилых дома, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что в стадии проектирования находятся 20 зданий, 14 уже возводятся. В общей сложности с начала реализации программы в округе введены в эксплуатацию 16 домов и демонтированы 22 жилых здания.

«С начала программы в округе мы уже передали для переселения 14 домов – это более трех тысяч квартир. […] До конца года в округе планируем передать для переселения еще две новостройки», - сказал Загрутдинов.

В новых квартирах будет улучшенная отделка, которая будет соответствовать утвержденным постановлением правительства Москвы стандартам реновации.

