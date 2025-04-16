Путин сравнил Маска с Королевым

Он отметил, что глава Tesla и SpaceX заряжен на определённую идею и «бредит Марсом».

Путин указал, что в настоящее время планы Маска могут казаться невероятными, но через какое-то время всё же будут реализованы.

«Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Сергея Королёва, наших первопроходцев. Казалось, что это невероятно - некоторые планы, которые они строили. Но всё реализовывалось», - заключил глава государства.

Ранее член Палаты представителей США от демократов Майки Шеррилл подготовила проект закона, который может обязать Илона Маска и его сотрудников сдать тест на наркотики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

