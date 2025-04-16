В Белгородской области ребенок погиб при попытке поднять мину

В белгородском селе Маломихайловка в результате взрыва противопехотной мины погиб десятилетний мальчик. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, ребенок нашел взрывоопасный предмет и попытался его поднять. Боеприпас, предположительно мина типа «лепесток», сдетонировал в руках у ребенка.

В Белгородской области уничтожили два украинских дрона

Инцидент произошел в Шебекинском округе. До прибытия медицинской помощи пострадавший мальчик скончался от полученных ранений.

Губернатор Гладков выразил соболезнования семье погибшего и призвал родителей проводить с детьми разъяснительные беседы о недопустимости контакта с подозрительными или неизвестными предметами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры