В Белгородской области ребенок погиб при попытке поднять мину
В белгородском селе Маломихайловка в результате взрыва противопехотной мины погиб десятилетний мальчик. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, ребенок нашел взрывоопасный предмет и попытался его поднять. Боеприпас, предположительно мина типа «лепесток», сдетонировал в руках у ребенка.
Инцидент произошел в Шебекинском округе. До прибытия медицинской помощи пострадавший мальчик скончался от полученных ранений.
Губернатор Гладков выразил соболезнования семье погибшего и призвал родителей проводить с детьми разъяснительные беседы о недопустимости контакта с подозрительными или неизвестными предметами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru