В России изменились правила посуточной аренды жилья
В среду, 3 апреля, вступил в силу закон, меняющий правила сдачи недвижимости в аренду посуточно.
Согласно нормативно-правовому акту, собственники сдающихся посуточно квартир обязаны учитывать интересы соседей и должны следовать правилам содержания общего имущества в многоквартирных домах. В противном случае другие жильцы могут подать на собственника в суд.
Обязательным пунктом стало наличие в квартире собственных счетчиков электричества, воды и газа. Зампред комитет Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила, что это сделано для защиты интересов других жильцов.
«Часть платы за повышенный из-за проживания арендаторов расход электричества, газа или воды распределялся по соседям», - пишет ОТР.
Ранее сообщалось, что стоимость аренды квартир-студий площадью до 32 квадратных метров за год подорожала на 53%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru