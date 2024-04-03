В России изменились правила посуточной аренды жилья

В среду, 3 апреля, вступил в силу закон, меняющий правила сдачи недвижимости в аренду посуточно.

В Госдуме заявили об упрощении процесса перепланировки квартир

Согласно нормативно-правовому акту, собственники сдающихся посуточно квартир обязаны учитывать интересы соседей и должны следовать правилам содержания общего имущества в многоквартирных домах. В противном случае другие жильцы могут подать на собственника в суд.

Обязательным пунктом стало наличие в квартире собственных счетчиков электричества, воды и газа. Зампред комитет Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила, что это сделано для защиты интересов других жильцов.

«Часть платы за повышенный из-за проживания арендаторов расход электричества, газа или воды распределялся по соседям», - пишет ОТР.

Ранее сообщалось, что стоимость аренды квартир-студий площадью до 32 квадратных метров за год подорожала на 53%, передает «Радиоточка НСН».

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