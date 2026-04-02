В России разрешили строить пятиэтажные дома из дерева
В России утвердили свод правил пожарной безопасности для пятиэтажных домов из дерева, сообщает РИА Новости.
Эксперты провели десятки испытаний на огнестойкость и пожарную опасность конструкций таких строений. Полученные данные включили в нормативный документ по пожарной безопасности. Он вступил в силу 1 апреля 2026 года.
Правила действуют для многоквартирных жилых домов высотой от 5 до 15 метров. В МЧС РФ заявили, что требования помогут безопасному развитию многоэтажного деревянного домостроения.
Идея построить деревянные многоэтажки встретит непонимание россиян, а сами дома могут стать непригодными для жизни уже через 50 лет. Об этом НСН рассказал заслуженный строитель России, заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус.
