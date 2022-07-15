В России предложили создать ГОСТ для частных домов

Планируется, что документ закрепит понятия «домокомплект», «индустриальное ИЖС», «степень заводской готовности домокомплекта». Кроме того, будет разработан ГОСТ, стандартизирующий подходы к реестру стройматериалов и технологиям производства. Стандарты могут утвердить уже к середине 2023 года, пишет Ura.ru.

По данным Минпромторга, введение ГОСТа упростит экспертизу строящихся и построенных домов и поможет в развитии ипотеки на такое жилье, снизив банковские риски.

В Госдуме поддержали инициативу: как отметил член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, дома по ГОСТу будут «понятным продуктом и ликвидным предметом залога для банков», что поможет привлечь ипотечное кредитование.

