В России предложили создать ГОСТ для частных домов

ГОСТ для строительства частных домов и территорий малоэтажных поселков могут ввести в России. Об этом пишут Известия, ссылаясь на проект резолюции совещания Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) при участии представителей Минстроя и Минпромторга.

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Планируется, что документ закрепит понятия «домокомплект», «индустриальное ИЖС», «степень заводской готовности домокомплекта». Кроме того, будет разработан ГОСТ, стандартизирующий подходы к реестру стройматериалов и технологиям производства. Стандарты могут утвердить уже к середине 2023 года, пишет Ura.ru.

По данным Минпромторга, введение ГОСТа упростит экспертизу строящихся и построенных домов и поможет в развитии ипотеки на такое жилье, снизив банковские риски.

В Госдуме поддержали инициативу: как отметил член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, дома по ГОСТу будут «понятным продуктом и ликвидным предметом залога для банков», что поможет привлечь ипотечное кредитование.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГОСТДомСтроительство
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