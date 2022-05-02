В России могут ввести повышенный налоговый вычет только на новостройки

Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме работают над законопроектом, согласно которому лимиты налогового вычета повысят как минимум в два раза: размер вычета при покупке жилья может составить до 520 тысяч рублей, на погашение процентов по ипотеке — до 780 тысяч.

Как отметил Файзуллин, пока обсуждается распространение повышенного вычета только на новостройки, если законопроект будет принят. При этом нововведение планируется распространить лишь на будущие покупки недвижимости. Однако в Минстрое допустили,что оценят возможность распространить инициативу на совершенные сделки, налоговый имущественный вычет по которым еще не получен.



