В России могут ввести повышенный налоговый вычет только на новостройки
Увеличенный вдвое налоговый вычет распространят на приобретение жилья в новостройках. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме работают над законопроектом, согласно которому лимиты налогового вычета повысят как минимум в два раза: размер вычета при покупке жилья может составить до 520 тысяч рублей, на погашение процентов по ипотеке — до 780 тысяч.
Как отметил Файзуллин, пока обсуждается распространение повышенного вычета только на новостройки, если законопроект будет принят. При этом нововведение планируется распространить лишь на будущие покупки недвижимости. Однако в Минстрое допустили,что оценят возможность распространить инициативу на совершенные сделки, налоговый имущественный вычет по которым еще не получен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+6 207 / сут.
Умерли
376 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 502 / сут.
- С территории комбината «Азовсталь» эвакуировано более 100 человек
- СМИ: Индийская Tata Steel прекратит импорт российского угля
- Пошел ва-банк. Тиньков сделал компрометирующее признание
- Россию не допустили к конференции ЮНЕСКО ко Дню свободы печати
- СМИ: Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго Евросоюза на российскую нефть
- В России могут ввести повышенный налоговый вычет только на новостройки
- Венгрия выступила против запрета на импорт российских энергоносителей в ЕС
- Российского посла вызвали в МИД Израиля для разъяснений после интервью Лаврова
- За сутки госпитализировали 1 152 россиянина с COVID-19
- Немирный атом. Финляндия отказывается от проекта с Россией из-за Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru