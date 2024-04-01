В Госдуме заявили об упрощении процесса перепланировки квартир
В России 1 апреля вступил в силу закон, упрощающий процесс перепланировки квартир, сообщил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Парламентарий отметил, что раньше процесс усложнялся необходимостью сбора большого количества документов и возможными трудностями при согласовании перепланировки с органами местного самоуправления. Новый закон предполагает, что администрация должна проверить выполненные работы в течение 30 дней и выдать соответствующий акт, сказал Пахомов.
«При предоставлении акта вместе с новым техпланом на помещение в органы местного самоуправления инициируется внесение изменений в данные Росреестра. Обновление в базах проводится в течение 5 дней», - цитирует депутата «Газета.Ru».
При этом Пахомов обратил внимание, что изменения, влияющие на конструкцию дома, собственники согласовать не смогут.
Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий посуточную сдачу квартиры в аренду без счетчиков, напоминает «Радиоточка НСН».
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