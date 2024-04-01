В Госдуме заявили об упрощении процесса перепланировки квартир

Парламентарий отметил, что раньше процесс усложнялся необходимостью сбора большого количества документов и возможными трудностями при согласовании перепланировки с органами местного самоуправления. Новый закон предполагает, что администрация должна проверить выполненные работы в течение 30 дней и выдать соответствующий акт, сказал Пахомов.

«При предоставлении акта вместе с новым техпланом на помещение в органы местного самоуправления инициируется внесение изменений в данные Росреестра. Обновление в базах проводится в течение 5 дней», - цитирует депутата «Газета.Ru».

При этом Пахомов обратил внимание, что изменения, влияющие на конструкцию дома, собственники согласовать не смогут.

Ранее Госдума приняла законопроект, запрещающий посуточную сдачу квартиры в аренду без счетчиков, напоминает «Радиоточка НСН».

