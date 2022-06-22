В премиальном комплексе SLAVA открылся офис продаж в форме шестеренок часов

На строительной площадке премиального комплекса SLAVA на Ленинградском проспекте открылся концептуальный офис продаж. Об этом сообщили компании MR Group и ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ).

Новое пространство полностью соответствует ценностям проекта SLAVA — современный и прогрессивный внешний облик и наполнение здания одновременно отражают историю местности. Двухэтажный офис круглой формы при взгляде сверху напоминает шестеренки часов — это отсылка к истории часового завода «Слава», на территории которого и возводится комплекс.

Форма здания эффектно выделяет офис продаж на фоне геометрических прямоугольных корпусов, и вместе с тем поддерживает общую архитектуру проекта стеклянными ламелями, добавляющими зеркальность всему комплексу. В темное время ламели подсвечиваются зеленым светом, цветом спокойствия и уверенности, что соответствует стилевому решению бренда SLAVA.

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Этот же цвет используется и в оттенке натурального кварцита, выбранного для оформления стойки ресепшн и художественного панно над ней. Камень покрыт натуральным рисунком, а сама стойка выполнена из натурального черного мрамора с жемчужными прожилками.

В интерьерах офиса продаж преобладают благородные тона натурального камня и шпона ореха. На первом этаже посетителей встречает двухсветное пространство атриума, с огромными площадями остекления, которые позволят оценить преимущества архитектурных решений комплекса SLAVA в любое время суток. В глубине первого этажа расположена иммерсивная комната с изогнутым экраном. Помещение максимально изолировано от остального пространства, что позволяет полностью погрузиться в изучение преимуществ строящегося проекта. Рядом находятся переговорные комнаты, где можно обсудить с менеджером детали сделки.

На втором этаже расположены бэк-офис и комната для гостей и клиентов, выполненная как крытая смотровая площадка. Это пространство объединено с двумя переговорными комнатами с видом на строящийся проект.

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ФОТО: MR Group
ТЕГИ:МоскваНедвижимость
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