В премиальном комплексе SLAVA открылся офис продаж в форме шестеренок часов

Этот же цвет используется и в оттенке натурального кварцита, выбранного для оформления стойки ресепшн и художественного панно над ней. Камень покрыт натуральным рисунком, а сама стойка выполнена из натурального черного мрамора с жемчужными прожилками.

В интерьерах офиса продаж преобладают благородные тона натурального камня и шпона ореха. На первом этаже посетителей встречает двухсветное пространство атриума, с огромными площадями остекления, которые позволят оценить преимущества архитектурных решений комплекса SLAVA в любое время суток. В глубине первого этажа расположена иммерсивная комната с изогнутым экраном. Помещение максимально изолировано от остального пространства, что позволяет полностью погрузиться в изучение преимуществ строящегося проекта. Рядом находятся переговорные комнаты, где можно обсудить с менеджером детали сделки.

На втором этаже расположены бэк-офис и комната для гостей и клиентов, выполненная как крытая смотровая площадка. Это пространство объединено с двумя переговорными комнатами с видом на строящийся проект.

