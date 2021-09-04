В правительстве рассказали о ценах на недвижимость в новом городе Спутник

Цена на жилье в новом городе Спутник, который решено построить рядом с Владивостоком, будет ниже среднерыночной. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

По его словам, этот фактор, а также красота места должны привлечь не только жителей Дальнего Востока, но и людей со всей страны.