В правительстве рассказали о ценах на недвижимость в новом городе Спутник

Цена на жилье в новом городе Спутник, который решено построить рядом с Владивостоком, будет ниже среднерыночной. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

По его словам, этот фактор, а также красота места должны привлечь не только жителей Дальнего Востока, но и людей со всей страны.

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Министр отметил, что цена на жилье в Спутнике будет ниже среднерыночной благодаря масштабу строительства.

Ранее сообщалось, что в Спутнике планируется построить 2,8 квадратных метров жилья.


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ФОТО: Курильские острова РИА Новости / Сергей Красноухов
ТЕГИ:Восточный Экономический ФорумНедвижимостьДальний Восток
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