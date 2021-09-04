В правительстве рассказали о ценах на недвижимость в новом городе Спутник
Цена на жилье в новом городе Спутник, который решено построить рядом с Владивостоком, будет ниже среднерыночной. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
По его словам, этот фактор, а также красота места должны привлечь не только жителей Дальнего Востока, но и людей со всей страны.
Министр отметил, что цена на жилье в Спутнике будет ниже среднерыночной благодаря масштабу строительства.
Ранее сообщалось, что в Спутнике планируется построить 2,8 квадратных метров жилья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru