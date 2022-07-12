В офисе продаж ЖК MOD открылась выставка галереи ЛУЧ

Экспозиция работ художника Кирилла Кипяткова открылась в пространстве офиса продаж премиального ЖК MOD, сообщили в компании MR Group.



Отмечается, что выставка работ, посвященных темам спорта, труда и города, проводит галерея ЛУЧ, куратором выступает Александр Бланарь. Выставка открыта до конца июля и доступна всем посетителям офиса продаж ЖК MOD.



«MR Group придерживается смыслового подхода к девелопменту — мы создаем не только комфортное пространство для жизни, но и точки притяжения — размещая на территориях жилых комплексов арт-объекты и поддерживая культурные события, дающие городу через искусство дополнительные смыслы», — рассказала директор по маркетингу компании MR Group Евгения Старкова.



Кирилл Кипятков — активный участник международных выставок и ярмарок современного искусства, его работы находятся в частных и корпоративных коллекциях в России и за рубежом, в постоянной экспозиции Государственного музея спорта и Музея Москвы.



В данном случае экспозиция включает работы автора, отражающие жизнь города и горожан — от видов цветущей Москвы до будней рабочих стройки.

