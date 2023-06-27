В Москве за полугодие сдано 26 домов по программе реновации
26 домов введено в эксплуатацию по программе реновации в Москве с начала года. Для переезда людей из ветхого жилого фонда сдали 7832 квартиры. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его словам, лидерами по новостройкам стали СВАО и САО. В каждом из этих административных округов введено в эксплуатацию по 5 жилых домов.
Глава Депстроя отметил, что в текущем году по программе реновации в городе планируется построить 54 дома, более чем на 14 тысяч квартир. Вместе с этим ведётся активная работа по сносу и демонтажу ветхих домов. Таким образом освобождаются площадки под новые дома.
«В этом году у нас в планах демонтировать 153 дома, с начала года 97 домов уже снесли. Лидерами по демонтажу стали ЮВАО и САО - здесь снесено по 18 домов, в ЗАО и ВАО – по 17 домов», - добавил Рафик Загрутдинов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru