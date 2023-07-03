В Москве за полгода ввели в эксплуатацию почти три миллиона «квадратов» жилья

В период с января по июнь в Москве введено в эксплуатацию строительство 6,5 миллионов квадратных метров различной недвижимости, из них 2,95 миллиона приходятся на жилые дома. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



Он отметил, что западные санкции не оказали влияния на строительную отрасль, несмотря на негативные прогнозы. Столица выполнила план ввода недвижимости более чем на 76%.



«Механизм отлажен, эффективно работает, и у нас нет никаких оснований полагать, что в работе произойдет какой-то сбой», - сказал Бочкарев.



В текущем году для выполнения плана по госпрограммам «Градостроительная политика» и «Жилище» необходимо ввести в эксплуатацию 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 4,8 миллиона будут жилыми.

