В Москве выставлены на торги четыре продуктовых павильона
На городские торги выставлены на торги четыре торговых павильона под продуктовые магазины, рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Площадь каждого помещения – 56,5 квадратных метра. Они находятся в жилых кварталах рядом с остановками общественного транспорта. Заявки на аукцион принимаются до 18 августа, с победителями заключат контракты на пять лет.
Два павильона находятся в юго-восточном административном округе. Первый – в Печатниках на улице Полбина, второй – на Краснодонской улице в Люблино. Еще один – в Южном Тушине на бульваре Яна Райниса, четвертый – в поселении Щаповском Новой Москвы.
Торги пройдут 23 августа на «Росэлторге». Для участия в них потребуются регистрация на электронной площадке и электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru