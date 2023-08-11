В Москве выставлены на торги четыре продуктовых павильона

На городские торги выставлены на торги четыре торговых павильона под продуктовые магазины, рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Площадь каждого помещения – 56,5 квадратных метра. Они находятся в жилых кварталах рядом с остановками общественного транспорта. Заявки на аукцион принимаются до 18 августа, с победителями заключат контракты на пять лет.

Два павильона находятся в юго-восточном административном округе. Первый – в Печатниках на улице Полбина, второй – на Краснодонской улице в Люблино. Еще один – в Южном Тушине на бульваре Яна Райниса, четвертый – в поселении Щаповском Новой Москвы.

Торги пройдут 23 августа на «Росэлторге». Для участия в них потребуются регистрация на электронной площадке и электронная подпись.

