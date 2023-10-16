В Москве выставили на торги павильон под кафе в парке «Сокольники»

В Москве на аукцион выставили павильон под открытие кафе в парке «Сокольники». Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, высокая посещаемость столичных парков сохраняется в течение всего года, что делает бизнес в таких местах весьма прибыльным.

«Сейчас у предпринимателей появилась уникальная возможность приобрести в одном из старейших парков Москвы – «Сокольниках» – готовое бизнес-решение от города», - отметил глава департамента.

Он уточнил, что нестационарный торговый объект под открытие кафе, площадью 285 квадратных метров, уже установили у Нижнего Майского пруда.

Площадь общего зала с видом на пруд составляет 187 квадратных метров, производственные и рабочие зоны располагаются в хозяйственном блоке площадью 98 «квадратов».

Аукцион, на котором будет определен ежемесячный размер платы за право ведения торговой деятельности в нестационарном объекте, пройдет 29 ноября. Прием заявок продлится до 24 ноября.

Москва – город, развивающий предпринимательство, в котором на торги выставляется различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал. Участвовать в городских торгах, можно не выходя из дома – вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

