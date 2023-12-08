В Москве выставили на торги более 20 участков под строительство частных домов

В Москве на торги по продаже выставили 21 участок под индивидуальное жилищное строительство в Троицком административном округе столицы. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Земельные участки площадью от шести до 21 сотки будут реализованы через открытые электронные аукционы с 14 декабря по 18 января», – уточнил глава департамента.

По его словам, победители торгов смогут построить на них дома высотой до трех этажей и максимальной площадью от 240 до 853 квадратных метров.

Участвовать в торгах могут физические лица, добавил Щербаков.

13 участков расположены в поселении Новофедоровское, три - в поселении Михайлово-Ярцевское, по два – в Щаповском и Краснопахрском, один – в Первомайском. Заявочные кампании завершатся в период с 11 декабря по 15 января. Для участия в торгах нужны регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва – мегаполис, развивающий предпринимательство, в котором выставляется на торги различное имущество, а витриной выступает Инвестиционный портал Москвы. Вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

