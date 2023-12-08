В Москве выставили на торги более 20 участков под строительство частных домов
В Москве на торги по продаже выставили 21 участок под индивидуальное жилищное строительство в Троицком административном округе столицы. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Земельные участки площадью от шести до 21 сотки будут реализованы через открытые электронные аукционы с 14 декабря по 18 января», – уточнил глава департамента.
По его словам, победители торгов смогут построить на них дома высотой до трех этажей и максимальной площадью от 240 до 853 квадратных метров.
Участвовать в торгах могут физические лица, добавил Щербаков.
13 участков расположены в поселении Новофедоровское, три - в поселении Михайлово-Ярцевское, по два – в Щаповском и Краснопахрском, один – в Первомайском. Заявочные кампании завершатся в период с 11 декабря по 15 января. Для участия в торгах нужны регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Москва – мегаполис, развивающий предпринимательство, в котором выставляется на торги различное имущество, а витриной выступает Инвестиционный портал Москвы. Вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.
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