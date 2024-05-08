В Голливуде снимут фильм о создании ленты «Рокки»
Историю создания первой части спортивной драмы «Рокки», вышедшей в 1976 году, покажут на большом экране. Как пишет Deadline, в Голливуде снимут байопик «Я играю Рокки» («I Play Rocky»).
В частности, в ленте расскажут о том, как Сильвестр Сталлоне боролся за право сыграть боксера Рокки Бальбоа. Актёр, написавший сценарий фильма, был готов продать его только с условием, что получит главную роль.
«Сталлоне отклоняет выгодное предложение, которое могло бы изменить его жизнь, и соглашается работать за гроши, чтобы чтобы реализовать задуманное», - пишет Deadline, напомнив, что «Рокки» в итоге получил три «Оскара».
Сообщается, что режиссёром фильма о фильме станет оскароносный Питер Фаррелли («Зелёная книга», «Тупой и ещё тупее»).
Ранее Сталлоне заявил о начале съемок второго сезона сериала «Король Талсы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru