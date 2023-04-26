В Москве выставили на торги 17 помещений на первых этажах новостроек
В районе Кунцево на первых этажах новостроек выставлено на городские торги 17 коммерческих помещений. Аукционы по их продаже пройдут 22 и 25 мая, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Все помещения расположены в жилых домах на улице Академика Павлова. Заявочные кампании продлятся до 11 и 16 мая, принять участие в торгах могут все желающие, отметил Щербаков.
Он добавил, что все дома находятся радом с парковой зоной, остановками и различными учреждениями социального значения. Больше всего лотов выставлено на первом этаже дома по адресу улица Академика Павлова, дом 28. В здании доступно 12 помещений, минимальная площадь которого составляет 75,2 квадратного метра, максимальная – 149,2 квадратного метра.
Аукционы пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для успешной регистрации понадобится квалифицированная электронная подпись, заключил Щербаков.
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