В Москве впервые за четыре месяца подешевели квартиры

По его словам, сейчас средняя цена составляет 522,4 тысячи рублей. Примечательно, что средние цены на столичные новостройки упали впервые с июля этого года.

Новостройки бизнес-класса подешевели на 1,6% и достигли 462,6 тысячи рублей за квадратный метр, премиальное жилье потеряло в цене 1,2%, стоимость снизилась до 747,7 тысячи рублей за квадратный метр. Как отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru», средняя цена новостроек в Новой Москве поднялась на 0,6%, до 250,2 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик заявил НСН, что крупные российские застройщики заявили о приторможении вывода новых проектов, чтобы минимизировать риски остановок строек или банкротства девелоперов.

