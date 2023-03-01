В Москве в 2023 году введут 3,5 млн квадратных метров

Москва планирует ввести около 3,5 миллионов квадратных метров за счет городского бюджета. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на встрече с журналистами.

По его словам, это на 1,3 миллиона больше в сравнении с прошлым годом.

Загрутдинов отметил, что с начала года уже введено 27 объектов площадью 770,9 тысячи квадратных метров. Среди них - кластер «Ломоносов» — флагман инновационного центра МГУ, который в январе открыли Владимир Путин и Сергей Собянин. Также введены в эксплуатацию две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену каждая в Дмитровском районе и Солнцево.

Центр социального обслуживания, в котором есть бильярдная и спортзал, в скором времени откроет свои двери для посетителей на севере столицы в районе Восточное Дегунино. В Некрасовке введена школа, рассчитанная на 550 учащихся. Она оборудована IT-полигоном и лабораторным практикумом.

Загрутдинов также отметил, что в этом году на реализацию Адресной инвестиционной программы Москвы и программы реновации в этом году выделено 1,135 трлн рублей, что на 12% больше объема финансирования в прошлом году.

Такой рост связан с наращиванием объемов по строительству жилья по программе реновации, а также стартом строительства социальных объектов в рамках реализации Программы реновации, заключил он.

