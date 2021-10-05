В Москве тестируют экосистему «Умного дома и квартиры»

Девелопер MR Group объявил о запуске интеллектуальной цифровой системы MR Smart во всех своих проектах. Она предлагает жителям опции «Умный дом» и «Умная квартира», доступные резидентам в мобильном приложении. Пилотным проектом по тестированию системы стал жилой комплекс «Селигер Сити» на севере российской столицы.

Все пользователи MR Smart получают бесконтактный доступ на территорию комплекса - как пешком, так и на машине. Он обеспечивается по Touch ID, QR-кодам и Bleutooth-меткам. Также есть возможность подключения к системе видеонаблюдения, которой охвачена территория всего комплекса.

Система «Умного дома» позволяет одним нажатием организовать выполнение любых рутинных задач — от уборки до заказа доставки, клининговых и других услуг, создания заявок в управляющую компанию и так далее.

Стандарт умной цифровой среды для жилья впервые разработан в России

В функции «Умной квартиры» MR Smart входит контроль проникновения, удаленное отключение света, перекрытие воды, управление теплом, контроль температуры и влажности, управление разными группами освещения.

Пользователи «Умной квартиры» также получают защиту от бытовых неурядиц: специальные датчики фиксируют протечки в квартире, перекрывают воду и сообщают о проблеме. Система в мобильном приложении автоматически отображает все показания счетчиков и формирует обобщённую информацию о потреблении ресурсов. Кроме того, она позволяет быстро оплачивать коммунальные услуги.

Причём собственник жилья имеет возможность расширить опции, самостоятельно установив дополнительное оборудование и датчики, после чего настроить приложение.


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Фото: MR Group
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