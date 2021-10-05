В Москве тестируют экосистему «Умного дома и квартиры»

Девелопер MR Group объявил о запуске интеллектуальной цифровой системы MR Smart во всех своих проектах. Она предлагает жителям опции «Умный дом» и «Умная квартира», доступные резидентам в мобильном приложении. Пилотным проектом по тестированию системы стал жилой комплекс «Селигер Сити» на севере российской столицы.

Все пользователи MR Smart получают бесконтактный доступ на территорию комплекса - как пешком, так и на машине. Он обеспечивается по Touch ID, QR-кодам и Bleutooth-меткам. Также есть возможность подключения к системе видеонаблюдения, которой охвачена территория всего комплекса.

Система «Умного дома» позволяет одним нажатием организовать выполнение любых рутинных задач — от уборки до заказа доставки, клининговых и других услуг, создания заявок в управляющую компанию и так далее.