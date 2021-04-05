Стандарт умной цифровой среды для жилья впервые разработан в России

Стандарт умной цифровой среды для жилищного строительства впервые начнёт применяться в России. Девелопер МР групп в ближайшие 5 лет планирует инвестировать 3,5 млрд рублей на внедрение передовых технологий.

Отныне все новые проекты застройщика будут проектироваться и возводится по этому стандарту. Девелопер рассчитывает таким образом занять лидирующие позиции в сфере цифровизации инженерных систем зданий и сервисов для жителей. В пилотном режиме платформа уже интегрирована в три проекта MR Group – «Селигер Сити», «Савеловский Сити» и iCity.

«Селигер Сити» станет первым жилым комплексом, в котором все квартиры с отделкой сдаются с системой «Умный дом». ONT роутер, которым они укомплектованы, обеспечит управление умным домом, а также доступ в интернет.

Единой цифровой среде станут подвластны все домофоны, паркинги, калитки, лифты и другие сервисы управления. Жителям будут доступны контроль входной зоны и основных параметров квартиры, обесточивание линий питания в режиме «мы ушли», защита от протечки с функцией перекрытия кранов, управление освещением.

Как подчёркивает исполнительный директор MR Group Александр Обухов, горизонт эволюции технологий такой платформы составляет минимум 5-10 лет, что позволит учесть изменяющиеся потребности жителей:

«Для покупателей цифровая среда – это уже не модная «фишка», а практически must have. Тем более, после печального мирового опыта пандемии. Покупателям важен не только сам факт наличия системы умного дома, но и ее эволюционирование».

MR Group успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одним из лидеров в девелопменте жилой и коммерческой недвижимости в России. Компания — девятикратный Девелопер года. Её портфель — это 43 объекта общей площадью 7 миллионов кв. м в Москве, Московской области и Сочи.

