Стандарт умной цифровой среды для жилья впервые разработан в России
Стандарт умной цифровой среды для жилищного строительства впервые начнёт применяться в России. Девелопер МР групп в ближайшие 5 лет планирует инвестировать 3,5 млрд рублей на внедрение передовых технологий.
Отныне все новые проекты застройщика будут проектироваться и возводится по этому стандарту. Девелопер рассчитывает таким образом занять лидирующие позиции в сфере цифровизации инженерных систем зданий и сервисов для жителей. В пилотном режиме платформа уже интегрирована в три проекта MR Group – «Селигер Сити», «Савеловский Сити» и iCity.
«Селигер Сити» станет первым жилым комплексом, в котором все квартиры с отделкой сдаются с системой «Умный дом». ONT роутер, которым они укомплектованы, обеспечит управление умным домом, а также доступ в интернет.
Единой цифровой среде станут подвластны все домофоны, паркинги, калитки, лифты и другие сервисы управления. Жителям будут доступны контроль входной зоны и основных параметров квартиры, обесточивание линий питания в режиме «мы ушли», защита от протечки с функцией перекрытия кранов, управление освещением.
Как подчёркивает исполнительный директор MR Group Александр Обухов, горизонт эволюции технологий такой платформы составляет минимум 5-10 лет, что позволит учесть изменяющиеся потребности жителей:
«Для покупателей цифровая среда – это уже не модная «фишка», а практически must have. Тем более, после печального мирового опыта пандемии. Покупателям важен не только сам факт наличия системы умного дома, но и ее эволюционирование».
MR Group успешно работает на российском рынке с 2003 года и является одним из лидеров в девелопменте жилой и коммерческой недвижимости в России. Компания — девятикратный Девелопер года. Её портфель — это 43 объекта общей площадью 7 миллионов кв. м в Москве, Московской области и Сочи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 646 / сут.
Умерли
101 тыс.+343 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+7 052 / сут.
- В России появится цифровой профиль туриста
- На Урале пожарные спасли шестерых детей из задымленного дома
- В Сбербанке спрогнозировали снижение темпов роста цен на жилье
- В России выявили 8646 новых случаев коронавируса за сутки
- Украина ввела санкции против 10 российских предприятий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru