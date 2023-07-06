В Москве пресекли незаконное использование земли в районе Ясенево

О пресечении в Москве незаконного использования земельного участка в районе Ясенево, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, правонарушение, которое заключалось в возведении самовольной постройки, используемой в качестве гаража и склада, было выявлено по адресу: улица Профсоюзная, владение 125, корпус 1.

Бобров подчеркнул, что, согласно документам, земельный участок площадью около 4000 квадратных метров был передан в аренду владельцу без права возведения на нём новых строений.

«Пользователь нарушил условия договора аренды и незаконно возвел пристройку площадью 156,3 квадратного метра», – отметил начальник Госинспекции по недвижимости.

Он также рассказал, что собственник здания добровольно ликвидировал самовольную постройку и освободил территорию.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru

