В Москве появится здание в виде столбца монет

Архитектурный проект здания отличается необычной концепцией: строение высотой 80 метров выполнено в виде стилизованного столбца монет. Особенность здания А25 — его эллиптическая форма с чередующимися этажами. Каждый этаж смещён относительно предыдущего и центральной оси, что создаёт эффект спирального силуэта.



Фасад здания сочетает прозрачность стёкол с системой металлических колец, которые подчёркивают спиральное движение конструкции.



Завершение строительства запланировано на III квартал 2027 года. Новое здание может стать знаковым объектом района и одним из характерных банковских зданий Москвы, отметил генеральный директор АО «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев.

