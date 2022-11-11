В Москве построят надземный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе

Надземный переход через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в Москве построят в следующем году. Об этом заявили в столичном Департаменте строительства.

«Решение о строительстве пешеходных переходов через железнодорожные пути было принято мэром Москвы после увеличения интенсивности движения железнодорожных составов в связи с запуском движения по Московским центральным диаметрам», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Длина пешеходного перехода составит 192 метра. Он будет иметь три башни-опоры, оборудованные лестничными сходами и колясочными спусками, лифтами для маломобильных граждан. По словам Загрутдинова, пешеходный переход обеспечит удобные пешеходные связи от улицы Всеволода Вишневского к поликлинике на улице Яблочкова. Также планируется обустройство заездного кармана на существующей остановке общественного транспорта, благоустройство территории, переустройство инженерных коммуникаций.

Строительство объекта планируется завершить в третьем квартале следующего года.

