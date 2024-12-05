В Москве по реновации начнут сносить девятиэтажки-брежневки
Вслед за хрущевками в Москве по программе реновации начнут сносить и панельные дома. Об этом сообщил в интервью «Москве 24» мэр столицы Сергей Собянин.
«Девятиэтажки — панельки — они по своему качеству порой еще хуже, чем хрущевкию. Они точно будут через какое-то время аварийными», - сказал градоначальник.
По словам Собянина, после окончания текущей программы реновации, необходимо переходить к следующей и «постепенно, постепенно реновировать следующие и следующие жилые фонды».
В октябре московские власти уже заявляли, что программа реновации станет бессрочной.
Программа реновации сейчас охватывает более 5 тыс. жилых домов или 16,3 млн квадратных метров, что составляет около 7% от существующего жилищного фонда Москвы. Напрямую программа затронет около 1 млн человек.
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