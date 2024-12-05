В Москве по реновации начнут сносить девятиэтажки-брежневки

Вслед за хрущевками в Москве по программе реновации начнут сносить и панельные дома. Об этом сообщил в интервью «Москве 24» мэр столицы Сергей Собянин.

«Девятиэтажки — панельки — они по своему качеству порой еще хуже, чем хрущевкию. Они точно будут через какое-то время аварийными», - сказал градоначальник.