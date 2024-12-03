Овчинский: В сервисе «Переезд по программе реновации» появилась единая сетка записи
Единая сетка записи на услуги центров информирования по переселению в рамках программы реновации, созданная в департаменте градостроительной политики Москвы, позволит облегчить переезд в новый дом, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Очно или через суперсервис “Переезд по программе реновации” на портале mos.ru можно легко и быстро записаться на осмотр квартиры, на подписание договора и на оказание помощи в организации переселения», – сказал он.
По словам Овчинского, пересечения в слотах при записи через сотрудников центра либо самостоятельно исключены. В среднем в центры информированию по переселению поступает более тысячи подобных заявок в месяц.
Запись в центр информирования по переселению в рамках программы реновации возможен через каталог на портале mos.ru, в суперсервисе «Переезд по программе реновации» или через сотрудника центра.
Помимо прочего в суперсервисе «Переезд по программе реновации» доступна общая инструкция к переезду. Она позволит получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о заселении крупного жилого комплекса по программе реновации в Гольянове на востоке столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России освободили два населенных пункта в Запорожье и ДНР
- В многоквартирном доме в Саратове обрушилась лестница
- Парламент Абхазии не ратифицировал инвестсоглашение с Россией
- СМИ: Киев официально отказался от альтернативных членству в НАТО гарантий
- Путин предложил сделать обучение детей плаванию госуслугой
- Глава СПЧ призвал перенести Соловецкий камень с Лубянки
- В ВТБ предложили Центробанку интервенции для рубля вместо роста ставки
- СМИ: Таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию
- Путин поручил рассмотреть вопросы о сохранении автономности ОКР
- СМИ: Инфляция к концу 2024 года поднимется до 9%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru