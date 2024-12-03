Овчинский: В сервисе «Переезд по программе реновации» появилась единая сетка записи

Единая сетка записи на услуги центров информирования по переселению в рамках программы реновации, созданная в департаменте градостроительной политики Москвы, позволит облегчить переезд в новый дом, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Очно или через суперсервис “Переезд по программе реновации” на портале mos.ru можно легко и быстро записаться на осмотр квартиры, на подписание договора и на оказание помощи в организации переселения», – сказал он.

По словам Овчинского, пересечения в слотах при записи через сотрудников центра либо самостоятельно исключены. В среднем в центры информированию по переселению поступает более тысячи подобных заявок в месяц.

Запись в центр информирования по переселению в рамках программы реновации возможен через каталог на портале mos.ru, в суперсервисе «Переезд по программе реновации» или через сотрудника центра.

Помимо прочего в суперсервисе «Переезд по программе реновации» доступна общая инструкция к переезду. Она позволит получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал о заселении крупного жилого комплекса по программе реновации в Гольянове на востоке столицы.

