В Москве отремонтируют один из первых домов-коммун

В столице согласовали проект ремонта одного из первых в городе домов-коммун. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.



«Жилой дом на улице Шухова был возведен в рамках городской программы муниципального и кооперативного строительства в 1930 году в составе социалистического квартала для рабочих. Сегодня он является объектом культурного наследия регионального значения – одним из первых домов-коммун в городе», – рассказал Щербаков.



По его словам, в ходе капитального ремонта приведут в порядок подъезды и технический этаж, обновят фасады, восстановят элементы декоративного оформления.



В подъездах поменяют оконные заполнения, расчистят, оштукатурят и заново покрасят стены и потолки. На полах заменят стяжку и облицуют их керамогранитной плиткой. Элементы декора на фасадах очистят от загрязнений и краски, утраченные фрагменты восстановят путем докомпановки.



Кроме того, установят новые входные двери в подъезды, поменяют кровельное покрытие и водосточные воронки. Поверхности фасадов и цоколя расчистят от множественных окрасочных слоев, после чего обработают антисептическим составом и заново окрасят.

