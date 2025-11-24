В Москве отремонтируют один из первых домов-коммун
В столице согласовали проект ремонта одного из первых в городе домов-коммун. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Жилой дом на улице Шухова был возведен в рамках городской программы муниципального и кооперативного строительства в 1930 году в составе социалистического квартала для рабочих. Сегодня он является объектом культурного наследия регионального значения – одним из первых домов-коммун в городе», – рассказал Щербаков.
По его словам, в ходе капитального ремонта приведут в порядок подъезды и технический этаж, обновят фасады, восстановят элементы декоративного оформления.
В подъездах поменяют оконные заполнения, расчистят, оштукатурят и заново покрасят стены и потолки. На полах заменят стяжку и облицуют их керамогранитной плиткой. Элементы декора на фасадах очистят от загрязнений и краски, утраченные фрагменты восстановят путем докомпановки.
Кроме того, установят новые входные двери в подъезды, поменяют кровельное покрытие и водосточные воронки. Поверхности фасадов и цоколя расчистят от множественных окрасочных слоев, после чего обработают антисептическим составом и заново окрасят.
