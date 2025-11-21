В Москве отремонтируют четыре жилых дома в Мещанском районе
В столице согласовали проекты капитального ремонта четырёх многоквартирных домов в Мещанском районе. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Согласованы проекты капитального ремонта в четырех домах 1917–1966 годов постройки, расположенных в Мещанском районе столицы. В них проведут локальные восстановительные работы в местах замены инженерных коммуникаций, приведут в порядок места общего пользования и фасады», – уточнил Щербаков.
При этом, в доме, расположенном на Рождественском бульваре, 1917 года постройки произведут наружный ремонт здания и поменяют наружную водосточную систему. В местах общего пользования заменят оконные блоки и входную дверь в подъезд.
В двух пятиэтажках 1936 года постройки, расположенных на проспекте Мира и на Малой Сухаревской площади, проведут восстановительный ремонт после замены инженерных коммуникаций.
А в 12-этажном доме 1966 года постройки в Глинистом переулке обновят места общего пользования. Кроме того, заменят стяжку полов и облицуют их керамогранитной плиткой. В межквартирных холлах и тамбуре установят новые двери из огнеупорных материалов.
