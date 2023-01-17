В Москве открыли флагманский центр НИИ Склифосовского

К возведению нового корпуса НИИ Склифосовского застройщик приступил в июне 2020 года и завершил его в декабре 2022 года. Центр рассчитан на 90 коек, из них 30 реанимации и интенсивной терапии и 30 диагностических. В корпусе предусмотрено девять операционных, в том числе две гибридных. Флагманский центр НИИ Склифосовского готов принять до 200 неотложных пациентов за сутки.

Оборудование всех отделений и гибридных операционных позволяет незамедлительно провести диагностику и оказать помощь пациентам с тяжелой сочетанной травмой. В гибридных операционных могут одновременно трудиться несколько медиков разных специальностей.

По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, корпус соединен с основным зданием надземным переходом, а на крыше строения находится вертолетная площадка для неотложной доставки пациентов.

Первые пациенты поступят в флагманский центр НИИ Склифосовского в марте 2023 года.

