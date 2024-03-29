В Москве началось строительство жилого комплекса в Ломоносовском районе

В Москве в Ломоносовском районе началось строительство жилого комплекса для переселения по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, он будет состоять из трех корпусов переменной этажности.

«Жилой комплекс возводят на месте двух снесенных пятиэтажек. В настоящее время на площадке ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - уточнил глава департамента.

Проектом предусмотрена подземная автостоянка для жильцов трех корпусов. Все первые этажи зданий будут нежилыми, там разместятся технические помещения. Новостройки оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Для удобства маломобильных граждан и родителей с маленькими детьми вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли.

