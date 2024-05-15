Президент Грузии заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах
15 мая 202402:01
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на проект закона об иноагентах, сообщает «РЕН ТВ».
«Я наложу вето», — сказала она, отметив, что этот закон отдаляет Грузию от вступления в Европейский союз.
Ранее парламент Грузии официально принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении. При этом Уже месяц в Тбилиси продолжаются протесты из-за принятия этого закона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru