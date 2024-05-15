Президент Грузии заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на проект закона об иноагентах, сообщает «РЕН ТВ».

В Тбилиси прошел самый массовый митинг против законопроекта об иноагентах

«Я наложу вето», — сказала она, отметив, что этот закон отдаляет Грузию от вступления в Европейский союз.

Ранее парламент Грузии официально принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении. При этом Уже месяц в Тбилиси продолжаются протесты из-за принятия этого закона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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