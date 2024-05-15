Президент Грузии заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах

«Я наложу вето», — сказала она, отметив, что этот закон отдаляет Грузию от вступления в Европейский союз.

Ранее парламент Грузии официально принял закон об иноагентах в третьем, окончательном чтении. При этом Уже месяц в Тбилиси продолжаются протесты из-за принятия этого закона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

