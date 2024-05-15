В США раскритиковали Блинкена за «концерт» в киевском баре
Сенатор США от штата Флорида Рик Скотт в социальной сети Х подверг критике американского госсекретаря Энтони Блинкена за его выступление в баре в Киеве.
Законодатель упрекнул дипломата в том, что тот забывает, на кого работает, напомнив, что американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе, а в это время глава Госдепа «едет на выступление на Украину в поездку, финансируемую налогоплательщиками».
Украинские интернет-пользователи также раскритиковали дипломата, сообщает издание «Страна.ua». По их словам, пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от Вашингтона, Блинкен «торчит в центре Киева в баре».
При этом Блинкен во время своего визита в Киев назвал текущий этап спецоперации критическим для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru