Путин: Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик

Президент сделал заявление в преддверии визита в Китай. По его словам, первоочередное значение имеет качество и эффективность развития всех сфер, рост благосостояния россиян.

Путин указал, что в настоящее время РФ входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь стоит задача войти в четвёрку крупнейших экономик планеты.

Ранее Путин поручил обеспечить к 2030 году вхождение РФ в четверку крупнейших экономик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

