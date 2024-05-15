СМИ: По делу главного кадровика Минобороны провели обыски по нескольким адресам
По делу начальника главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки в виде недвижимости, провели обыски по нескольким адресам, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обыски проходили в течение нескольких дней в Москве и в Краснодарском крае.
Ранее суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова 14 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru